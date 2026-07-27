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Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı

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#Trafik Kazası#Kamyon Çarpışma#Selatin Tüneli
Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 2si çocuk 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 13:30

Aydın'ın Germencik ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaza, saat 03.00 sıralarında Selatin Tüneli çıkışında meydana geldi. Ç.Ç.'nin (28) kullandığı 35 ACK 479 plakalı otomobil, aynı yöne giden Ö.T. idaresindeki 42 Y 4789 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 2si çocuk 3 yaralı

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan M.A. (51) yaşamını yitirdi. Yaralanan otomobil sürücüsü Ç.Ç. ile beraberindeki M.Ç. (1) ve N.Ç. (4) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Trafik Kazası#Kamyon Çarpışma#Selatin Tüneli

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