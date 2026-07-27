Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı

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Kaza, saat 03.00 sıralarında Selatin Tüneli çıkışında meydana geldi. Ç.Ç.'nin (28) kullandığı 35 ACK 479 plakalı otomobil, aynı yöne giden Ö.T. idaresindeki 42 Y 4789 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan M.A. (51) yaşamını yitirdi. Yaralanan otomobil sürücüsü Ç.Ç. ile beraberindeki M.Ç. (1) ve N.Ç. (4) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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