Gündem Haberleri

Otomobil istinat duvarına çarptı; 2'si ağır, 5 yaralı

Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2026 15:40

Bingöl-Diyarbakır kara yolunda otomobilin istinat duvarına çarparak devrildiği kazada 2’si ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bingöl-Diyarbakır kara yolu üzerinde meydana geldi. Bingöl yönüne giden 16 MBB 55 plakalı otomobil, ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki istinat duvarına çarpıp, devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 5 yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

