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Otomobil, işçi servisine çarptı: 17 yaralı

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#Manisa#Alaşehir#Kaza
Otomobil, işçi servisine çarptı: 17 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 11:02

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin işçi servis minibüsüne arkadan çarptığı kazada 17 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 01.00 sıralarında Alaşehir'in kırsal Kavaklıdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çivi fabrikasında çalışan işçileri Salihli'den Alaşehir'e götüren M.A.'nın kullandığı 45 J 5047 plakalı servis minibüsüne A.B. yönetimindeki 45 AEZ 344 plakalı otomobil çarptı. Minibüs şoförü ve 14 yolcu ile diğer araç sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Alaşehir'deki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

 

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#Manisa#Alaşehir#Kaza

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