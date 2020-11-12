MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOtomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
GeriGündem Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ZONGULDAK (İHA)
Haber Giriş: 12.11.2020 - 17:08 | Son Güncelleme:

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Abone Olgoogle-news

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Kurtlar Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Taner S. (24) idaresindeki 67 TJ 813 plakalı otomobil, Şakir U. (59) idaresindeki 67 TB 599 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada 2 sürücüde yaralanırken olayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekibine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Şakir U.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle