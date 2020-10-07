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BİLECİK (İHA)
Haber Giriş: 07.10.2020 - 11:33 | Son Güncelleme:

Otomobil ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı

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Otomobil ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı
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Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı
Kaza; Bilecik merkez İl Özel İdare Kavşağında meydana geldi. Hürriyet Mahallesi'nden Atatürk Bulvarı istikametine seyir halindeki Selim M. idaresindeki 11 EK 966 plaka otomobil, kavşağı geçtiği esnada Küçük Sanayi Sitesi yönünden kent merkezi seyir halindeki Yiğit Muhsin M. yönetimindeki 11 AAB 567 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada savrulan motosiklette sürücü Yiğit Muhsin M. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ömer D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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