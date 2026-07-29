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Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı

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#Trafik Kazası#Mardin Artuklu#Araç Kazası
Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 3e çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 09:49

Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 3’e çıktı. Hastanede tedaviye alınan 6 yaralıdan Yusuf Eymen Bıyık (10) da kurtarılamadı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Savurkapı Mahallesi Kabala yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 06 DKS 662 plakalı kamyon ile 34 YP 1330 plakalı otomobil çarpıştı.

Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 3e çıktı

İhbarla kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Leyla Güneş (40) ile kızı Rona Şevin Akgül'ün (4) hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 3e çıktı

Kazada yaralanan Yusuf Emre Bıyık, H.K. (22), S.M.A. (17), Z.Z.A. (19), S.B. (40) ve T.B. (4) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 3e çıktı

Tedaviye alınan yaralılardan Yusuf Eymen Bıyık, kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ederken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 

Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 3e çıktı

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#Trafik Kazası#Mardin Artuklu#Araç Kazası

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