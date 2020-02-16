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Resul ORUÇOĞLU/DHA
Haber Giriş: 16.02.2020 - 15:11,Son Güncelleme:/

Otomobil ile kamyonetin önünü kesip ateş açtı!

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Otomobil ile kamyonetin önünü kesip ateş açtı!

Edirne'de Murat N., otomobiliyle önünü kestiği kamyonetteki husumetlilerine tabancayla ateş açtı. Saldırıda 2 kişi hafif yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Barutluk Mahallesi'nde meydana geldi. Murat N., kullandığı otomobille 22 BB 557 plakalı kamyonetin önünü kesip, üzerinde taşıdığı tabanca ile içinde bulunan husumetli olduğu 3 kişiye ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği Mert M. ile Ürfet K., yaralandı. Neyzen A. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Murat N., kullandığı otomobille kaçtı.

Saldırıya uğrayanlar kamyonetle Selimiye Polis Merkez Amirliği'ne giderek yardım istedi. Polisin çağırdığı ambulanslarla yaralılar Mert M. ile Ürfet K., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis, Murat N.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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