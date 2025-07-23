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Otomobil ile kamyon çarpıştı: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı

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#Trafik Kazası#Kamyon Kazası#Otomobil Kazası
Otomobil ile kamyon çarpıştı: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2025 02:55

Bursa’nın Karacabey ilçesinden, sağlık raporu almak için Bursa’ya giden Kahyaoğlu ailesi dönüş yolunda kaza yaptı. Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

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Kaza, saat 22.00 sıralarında Karacabey-Mustafakemalpaşa karayolu üzerindeki bir kutu fabrikası önünde meydana geldi. İddiaya göre, Karacabey’den Mustafakemalpaşa yönüne giden Süleyman Kahyaoğlu (52) yönetimindeki 16 SK 645 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Ramazan Çetinkaya yönetimindeki 16 ALZ 236 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan aynı aileden Şükrü Kahyaoğlu, eşi Fatma Kahyaoğlu (45) ve çocukları Süleyman Kahyaoğlu’nun (19) hayatını kaybettiği diğer çocukları Alaattin Kahyaoğlu’nun ise yaralı olduğu belirlendi.

Yaralanan Alaattin Kahyaoğlu Karacabey Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden anne, baba ve ağabeyinin cenazeleri de olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

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AİLE SAĞLIK RAPORU İÇİN BURSA’YA GİTMİŞ

Hayatını kaybeden baba Şükrü Kahyaoğlu’nun bölge trafik müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı ve ailenin Süleyman Kahyaoğlu’nun Kara Harp Okuluna başvurusu için Bursa’dan sağlık raporu aldıktan sonra evlerine giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Trafik Kazası#Kamyon Kazası#Otomobil Kazası

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