Otomobil ile kaldırımın arasına sıkışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaza, Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi’nde meydana geldi. A.Ö. yönetimindeki 41 B 5554 plakalı otomobil, Zirve sokak yönüne dönmek için manevra yaptı. Bu sırada otomobilin sağından gelen ve aynı sokağa dönmek isteyen M.A. yönetimindeki 09 AP 1332 plakalı motosiklet, daralan yolda otomobil ile kaldırımın arasında sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan M.A., gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara