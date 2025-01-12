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Otomobil ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

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#İstanbul#İETT#Sancaktepe
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 17:28

Sancaktepe'de İETT otobüsüyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolunun Kartal istikameti bir süre trafiğe kapandı.

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Alınan bilgiye göre, TEM bağlantı yolu Kartal istikametinde sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolunun Kartal istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Öte yandan kaza anı İETT otobüsünde bulunan araç kamerasınca kaydedildi.

Otomobil ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

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#İstanbul#İETT#Sancaktepe

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