Otomobil ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

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Alınan bilgiye göre, TEM bağlantı yolu Kartal istikametinde sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile İETT otobüsü çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolunun Kartal istikameti bir süre trafiğe kapandı.
Öte yandan kaza anı İETT otobüsünde bulunan araç kamerasınca kaydedildi.