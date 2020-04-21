MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOtomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
GeriGündem Otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 21.04.2020 - 20:28,Son Güncelleme:

Otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Abone Olgoogle-news

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, öğleden sonra D-100 yolu Hendek Kargalıhanbaba Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Osman B. yönetimindeki 49 AAE 981 plakalı hafriyat kamyonu ile sürücüsü belirlenemeyen 55 BCK 77 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan İsmet Akyüzlü'nün (88) sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan Hüseyin Akyüzlü ve Mehmet Akyüzlü ise hastaneye kaldırıldı. İsmet Akyüzlü’nün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle