Otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, öğleden sonra D-100 yolu Hendek Kargalıhanbaba Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Osman B. yönetimindeki 49 AAE 981 plakalı hafriyat kamyonu ile sürücüsü belirlenemeyen 55 BCK 77 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan İsmet Akyüzlü'nün (88) sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan Hüseyin Akyüzlü ve Mehmet Akyüzlü ise hastaneye kaldırıldı. İsmet Akyüzlü’nün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.