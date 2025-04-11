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Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

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#Trafik Kazası#Kaza#Gaziantep
Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 11:42

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i öğretmen, 2 kişi öldü, 2 öğretmen de yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde İslahiye ilçesi Yolbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İsa Kıllı (25) yönetimindeki 27 AHN 220 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Seyfettin Çimen’in (57) kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

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Kaza sonrası hafif ticari araçta yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan hafif ticari araca müdahale ederek söndürdü.

Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Ekiplerin yaptığı kontrolde, İsa Kıllı ile otomobildeki öğretmen Mustafa Kadan’ın (37) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Seyfettin Çimen ile Kübra İnci (28) ise ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

 

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#Trafik Kazası#Kaza#Gaziantep

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