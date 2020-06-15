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Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)
Haber Giriş: 15.06.2020 - 11:07,Son Güncelleme:

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
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ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Özdemir yönetimindeki 27 BMV 19 plakalı otomobil, kavşakta Ferat Karaman'ın kullandığı 46 P 3233 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araç, takla atarak durdu. Kazada sürücüler ile her iki araçta bulunan Melek Karaman, Sıla Karaman, Resul Karaman, Tuana Karaman ve Oğuzcan Dural yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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