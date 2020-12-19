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İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 19.12.2020 - 15:22 | Son Güncelleme:

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
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KAYSERİ’de, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı’nda meydana geldi. Anıl D. yönetimindeki 38 AEB 900 plakalı otomobil ile Batuhan T.'nin kullandığı 38 JS 917 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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