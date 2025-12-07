×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kardeş hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Şanlıurfa#Motosiklet Kazası
Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kardeş hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2025 15:46

Şanlıurfa’da otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet İkiyıldız (17) ile ağabeyi Memduh İkiyıldız (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Şanlıurfa kent merkezine ilerleyen Numan Ç.'nin kullandığı 34 RG 9473 plakalı otomobil ile Mehmet İkiyıldız’ın kullandığı 63 AUZ 685 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü Mehmet ve yanındaki ağabeyi Memduh İkiyıldız ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İKİ KARDEŞ HASTANEDE VEFAT ETTİ

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan 2 kardeş doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Gözden KaçmasınZeytinburnunda taksici evine gittiği sırada bıçaklanarak öldürüldüZeytinburnu'nda taksici evine gittiği sırada bıçaklanarak öldürüldüHaberi görüntüle

Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kardeş hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Otomobil sürücüsü Numan Ç. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Gözden KaçmasınYengeye mesajın sonu: Buluşma noktasında feci şekilde dayak yerdiYengeye mesajın sonu: Buluşma noktasında feci şekilde dayak yerdiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Şanlıurfa#Motosiklet Kazası

BAKMADAN GEÇME!