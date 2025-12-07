Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kardeş hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Şanlıurfa kent merkezine ilerleyen Numan Ç.'nin kullandığı 34 RG 9473 plakalı otomobil ile Mehmet İkiyıldız’ın kullandığı 63 AUZ 685 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü Mehmet ve yanındaki ağabeyi Memduh İkiyıldız ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İKİ KARDEŞ HASTANEDE VEFAT ETTİ

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan 2 kardeş doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Otomobil sürücüsü Numan Ç. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.