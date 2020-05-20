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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 20.05.2020 - 16:10,Son Güncelleme:

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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BURSA’nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Fevzi Çağrı (52) yaralandı. Hacizli ve yakalamalı olduğu belirlenen motosiklet, otoparka çekildi.

Kaza, Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak'ta meydana geldi. Kevser D. (36) yönetimindeki 16 KDU 82 plakalı otomobil ile Fevzi Ç. yönetimindeki 16 Y 2795 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Fevzi Ç. yaralandı. Fevzi Ç., çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Motosiklet sorgulamasında hacizli ve yakalamalı olduğu belirlenince çekiciyle otoparka çekildi.

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