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Otomobil ile çarpışan 73 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücü yaralandı

#Kaza#Motosiklet#Tekirdağ
Otomobil ile çarpışan 73 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücü yaralandı

Tekirdağ Çorlu’da ehliyeti olmayan yaşlı adam, kullandığı plakasız motosikletle kaza yaptı. Otomobille çarpışma sonrası yaralanan motosikletli hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, Çobançeşme Mahallesi Eski Tekirdağ Caddesi’nin Bülent Ecevit Bulvarı’na bağlandığı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Ecevit Bulvarı’nda seyreden Hakan S’nin kullandığı 17 ACU 622 plakalı otomobil ile Kemal B’nin (73) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.

Otomobil ile çarpışan 73 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücü yaralandı

Kaza sonrası yaralanan motosikletli yaşlı adamın ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kemal B. tedavi altına alındı. Trafik tescil kaydı bulunmayan kazalı motosiklet, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yediemine konuldu.

 

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#Kaza#Motosiklet#Tekirdağ

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