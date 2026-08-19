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Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1’i ağır 3 yaralı

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#Büyükçekmece#Kaza#İETT
Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1’i ağır 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 00:05

Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce durakta yolcu indiren İETT otobüsüne, ardından başka bir araca çarptı. Zincirleme kazada yaralanan 1’i ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Edirne istikametine seyreden 34 PHJ 494 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce durakta yolcu indiren İETT otobüsüne, ardından başka bir araca çarptı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin içinde sıkışan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1’i ağır 3 yaralı

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde zincirleme kazada yaralandığı belirlenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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#Büyükçekmece#Kaza#İETT

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