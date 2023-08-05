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Otomobil içinde darp ettiği 2 kadını cadde ortasına bırakıp kaçtı

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#İzmit#Kocaeli#Polis
Otomobil içinde darp ettiği 2 kadını cadde ortasına bırakıp kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 05:17

 Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halindeki otomobilin içindeki 2 kadın, yolcu koltuğunda oturan erkek tarafından darp edildi. Şahıs, kadınları cadde ortasında bırakıp otomobille kaçtı.

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Olay, İzmit ilçesi Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. (25) ve B.S.(23) isimli kadınlar ile 3 erkek şahıs aynı otomobil içerisinde seyir halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı gerginlik yaşandı. Çıkan kavgada N.A. ve B.S., ön sağ yolcu koltuğunda oturan erkek tarafından darp edildi. Otomobilin durmasıyla olay caddeye taşarken, genç kadınlar aynı şahıs tarafından yine şiddet gördü.

Şahıs daha sonra, araç sürücüsüyle otomobille binerek kaçtı. Diğer erkek şahıs ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan genç kadınlar ardından Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü. Polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürülen erkek şahıs ise daha sonra darp edilen kadınların yanına hastaneye gitti.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#İzmit#Kocaeli#Polis

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