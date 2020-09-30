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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 30.09.2020 - 09:36 | Son Güncelleme:

Otomobil hırsızı, 50 kilometrelik kovalamacayla yakalandı

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Otomobil hırsızı, 50 kilometrelik kovalamacayla yakalandı
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BURSA’nın Yıldırım ilçesinde, çaldığı otomobili polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçmaya çalışan ehliyetsiz V.D., 50 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı.

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için evinden çıkan G.B., otomobilinin park ettiği yerde olmadığını gördü. Aracının çalındığını fark eden G.B. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede bulunan çok sayıda kamerayı incelemeye aldı. Plaka tanıma sistemiyle aracın Ankara yönüne gittiği tespit belirlendi. Otomobili takibe alan ekipler, durumu İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine de bildirip, destek istedi. Bursa-Ankara yolunda önlem alan polis ekipleri araca dur ihtarında bulundu. Ancak şüpheli, otomobili polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçışını sürdürdü. İlçe merkezinde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan V.D., 50 kilometrelik kovalamacanın ardından Yenice Mahallesi 1. Okul Sokakta otomobil durdurularak yakalandı.

Ehliyetsiz olduğu tespit edilen V.D.ye 2 bin 605 TL cezai işlem uygulanırken, otomobil ise sahibine teslim edildi.

Şüpheli V.D.nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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