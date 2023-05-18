Otomobil göle düştü: 3 ölü 2 yaralı

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Sürücü Kırkçı ile yanındaki arkadaşı Ertan Uzun (36), suya gömülen otomobilden kendi imkânlarıyla çıktı. Gölün ortasındaki otomobil vinçle çıkarıldı. Aracın arka koltuğunda 2 kadın ve 1 çocuğun cansız bedenleri bulundu.

ANNE VE OĞLU BOĞULDU

Hayatını kaybeden 3 kişiden 2’sinin Derya Nur Mete (24) ile 5 yaşındaki oğlu Yüksel Berk Mete olduğu tespit edildi. Bir kişinin ise kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor. 3 kişinin cansız bedenleri otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Gölden yaralı çıkan 2 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma açıldı.