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Otomobil göle düştü: 3 ölü 2 yaralı

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#Bilecik#Kaza#Soruşturma
Otomobil göle düştü: 3 ölü 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 07:00

Bilecik Gölpazarı’nda Yunus Kırkçı (36) yönetimindeki 11 ER 436 plakalı otomobil, dün 04.00 sıralarında kontrolden çıkıp göle düştü.

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Sürücü Kırkçı ile yanındaki arkadaşı Ertan Uzun (36), suya gömülen otomobilden kendi imkânlarıyla çıktı. Gölün ortasındaki otomobil vinçle çıkarıldı. Aracın arka koltuğunda 2 kadın ve 1 çocuğun cansız bedenleri bulundu.

ANNE VE OĞLU BOĞULDU

Hayatını kaybeden 3 kişiden 2’sinin Derya Nur Mete (24) ile 5 yaşındaki oğlu Yüksel Berk Mete olduğu tespit edildi. Bir kişinin ise kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor. 3 kişinin cansız bedenleri otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Gölden yaralı çıkan 2 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma açıldı. 

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#Bilecik#Kaza#Soruşturma

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