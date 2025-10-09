Gişelerde feci kaza: 2 ölü

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 16:37

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyol gişelerindeki beton bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Mehmet Rayhan (73) idaresindeki 01 SS 276 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana batı gişesindeki beton bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü ve yanındaki Hürü Rayhan'ın (72) yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet ve Hürü Rayhan'ın cenazeleri, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin gişeler çevresinde önlem aldığı otoyolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

