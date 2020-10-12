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Aytaç ÖZTÜRK/KİLİMLİ(Zonguldak),(DHA)
Haber Giriş: 12.10.2020 - 12:25 | Son Güncelleme:

Otomobil fındık bahçesine uçtu: 4 yaralı

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Otomobil fındık bahçesine uçtu: 4 yaralı
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ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesi Gelik beldesinde, kontrolden çıkarak fındık bahçesine uçan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kilimli ilçesi Gelik beldesi Küme Evler mevkiinde meydana geldi. Z.G. yönetimindeki 34 ZL 6933 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan fındık bahçesine uçtu. Kazada sürücü Z.G. ile birlikte otomobilde bulunan A.O.G., E.R.G ve A.S.R. yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi yaralanan 4 kişiyi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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