Otomobil fındık bahçesine uçtu: 4 yaralı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kilimli ilçesi Gelik beldesi Küme Evler mevkiinde meydana geldi. Z.G. yönetimindeki 34 ZL 6933 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan fındık bahçesine uçtu. Kazada sürücü Z.G. ile birlikte otomobilde bulunan A.O.G., E.R.G ve A.S.R. yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi yaralanan 4 kişiyi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.