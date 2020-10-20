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BALIKESİR (İHA)
Haber Giriş: 20.10.2020 - 17:58 | Son Güncelleme:

Otomobil evin bahçesine düştü: 2 yaralı

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Otomobil evin bahçesine düştü: 2 yaralı
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir otomobil manevra yaparken evin bahçesine düştü. Kazada iki kişi yaralandı.

İkizçay Mahallesi'nde manevra yapan 10 D 3796 plakalı otomobil evin bahçesine düştü. Kazada Abdulla A. I. ve Kadir K. araç içinde sıkıştı. Araç içinde mahsur kalan vatandaşları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı arama kurtarma ekipleri çıkardı. 2 yaralı daha sonra 112 ekiplerine teslim edildi.

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