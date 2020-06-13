MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOtomobil direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
GeriGündem Otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)
Haber Giriş: 13.06.2020 - 12:05,Son Güncelleme:

Otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Abone Olgoogle-news

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 8 yaşındaki Melih Günaydın yaşamını yitirdi, kardeşi ile anne ve babası yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında, Muğla-Aydın karayolu Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Muğla'dan Aydın yönüne giden Alpay Günaydın yönetimindeki 09 ACT 235 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarpıp, devirdi. Kazada, sürücü Alpay Günaydın ile eşi Sema Günaydın ve oğulları Ali Andaç Günaydın ve Merih Günaydın yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Merih Günaydın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle