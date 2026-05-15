×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Otomobil dereye yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Kaza#Erzincan
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2026 12:24

Erzincan'da dereye yuvarlanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Heybeli mevkisinde meydana geldi. 34 MFF 271 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobil dereye yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

Kazada araçta bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ölenlerin kimlikleri belirlenmeye çalışırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınPatronun yakın koruması olan kadın kabusu yaşadıPatronun yakın koruması olan kadın kabusu yaşadı! Haberi görüntüle

Otomobil dereye yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Kaza#Erzincan

BAKMADAN GEÇME!