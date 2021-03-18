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Gündem
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)-
Haber Giriş: 18.03.2021 - 15:54 | Son Güncelleme:

Otomobil dereye uçtu, sürücü yaralandı!

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Düzce'de kontrolden çıkıp dereye uçan otomobilin sürücüsü Ayla Kurt yaralandı. Kurt, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Karaca Mahallesi’nde meydana geldi. Şehir merkezi yönüne giden Ayla Kurt yönetimindeki 81 DG 200 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Karaca Deresi’ne uçtu. Yardıma koşan çevredekiler, yaralanan sürücü Ayla Kurt'u bulunduğu yerden çıkarttı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Ayla Kurt, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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