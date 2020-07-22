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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS, (DHA)
Haber Giriş: 22.07.2020 - 16:30,Son Güncelleme:

Otomobil, çiçekçi dükkanına girdi: 4 yaralı

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Otomobil, çiçekçi dükkanına girdi: 4 yaralı
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MERSİN’in Tarsus ilçesinde bir otomobil, sürücüsü kırmızı ışıkta geçen motosiklete çarpmamak için manevra yapınca çiçekçi dükkanına girdi. Olayda, dükkandaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yeni Ömerli Mahallesi Yeşilyol Caddesi ile Hilmi Seçkin Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Mert A. yönetimindeki 33 NF 300 plakalı otomobilin, karşısına kavşakta kırmızı ışıkta geçen motosiklet çıktı. Mert A., motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırınca, otomobil kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil, yol kenarındaki çiçekçiye girdi. Çiçekçide bulunan Şafak T., Aydın T., Mehmet S. ve Halim T. kazada hafif şekilde yaralandı. 4 yaralı ayakta tedavi edilirken, çiçekçide maddi hasara yol açan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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