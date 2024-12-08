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Otomobil çekiciye arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

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#Trafik Kazası#Kaza#Düzce
Otomobil çekiciye arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 10:59

Düzce'de çekiciye arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu Bolu-Düzce sınırına yakın bir mevkiide meydana geldi. İstanbul'dan Ankara istikametine giden Bayram Açıkgöz idaresindeki 06 EY 3288 plakalı otomobil, çekiciye arkadan çarptı.

Otomobil çekiciye arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Otomobil çekiciye arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kazada otomobil sürücüsü Bayram Açıkgöz ve yolcu Aziz Emre Baş hayatını kaybetti, H.K.(27) ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil çekiciye arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

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#Trafik Kazası#Kaza#Düzce

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