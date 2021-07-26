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DHA
Haber Giriş: 26.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Otomobil çarptı motordan uçtular

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Adana’da, otomobilin arkadan çarptığı motosikletteki iki kişinin metrelerce yükselip yola düşmesi otomobilin araç kamerasına böyle yansıdı.

 

Adana’da, Yumartalık-Ceyhan karayolunda Serdar Demiryürek yönetimindeki otomobil, dün 16.30 sıralarında aynı istikamette seyir halinde olan Umut Sezik’in (30) yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Sezik metrelerce yükselip, başını asfalt zemine çarptı.

TEDAVİ ALTINDALAR

Arkasındaki yolcu Berat Coşgun da düşerek sürüklendi. Kaza anı otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Tedaviye alınan Berat Coşgu’nun durumunun iyi olduğu, motosiklet sürücüsü Umut Sezik’in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Demiryürek, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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