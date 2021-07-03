8 yaşındaki Linda’ya 27 Haziran’da yoldan geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptı. Sürücü Linda’ya çarptıktan sonra yoluna devam etti.

‘SÜRÜCÜYÜ KINIYORUM’

Akaryakıt istasyonunun işletmecisi Tolga Foçalı, Linda’nın uzun süredir kendileriyle birlikte olduğunu belirterek, “O bizim için çok önemli ve değerli. İlk müdahalesini ben yaptım. Daha sonra da Narlıdere Belediyesi veterinerine götürdük. Çarpan arkadaşa buradan seslenmek istiyorum, bu bir köpek olabilir ama o da bir can. Durup durumunu kontrol etseydi, müdahale etseydi çok iyi olurdu. Kaçtığı için kendisini kınıyorum. Linda’nın sağlık durumu iyi. O, buranın simgesi haline gelmiş bir köpek. Günde en az 20 kez oto yıkama makinesine girer. Biz ilk başta biraz korktuk, fırça ya da deterjan ona zarar vermesin diye. Ama baktık ki o bundan keyif alıyor, biz de yıkama makinesine girmesine müsaade ediyoruz” diye konuştu.

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