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Tolga TAHÇI / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 25.08.2020 - 17:43 | Son Güncelleme:

Otomobil çarpan yayanın öldüğü kaza kamerada

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Otomobil çarpan yayanın öldüğü kaza kamerada
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İZMİR’in Menderes ilçesinde Nihat Aydın (37), yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, 13.00 sıralarında İzmir-Gümüldür karayolunda meydana geldi. Menderes yönüne giden E.G. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Nihat Aydın’a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi’ne kaldırılan Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü E.G. ise gözaltına alındı.

Kaza anı ise bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Aydın’ın yolun karşısına geçmek isterken çarpan otomobille yere düştüğü anlar yer aldı.

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