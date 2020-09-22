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ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 22.09.2020 - 16:11 | Son Güncelleme:

Otomobil çarpan yaralı geyik kamyonetle taşındı

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Otomobil çarpan yaralı geyik kamyonetle taşındı
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ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde, ormanlık alandaki yolun karşısına geçen geyiğe otomobil çarptı. Yaralı geyik, jandarma ve belediye ekipleri tarafından kamyonetle tedavisi için veterinere götürüldü.

Seyitgazi ilçesi Kesenler Mahallesi yakınlarında, ormanlık alanda yolun karşısına geçen yetişkin geyiğe otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Veterinerler tarafından sakinleştirici iğne yapılan geyik, Seyitgazi Belediyesi ekiplerinin yardımıyla kamyonete taşındı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürülen yaralı geyik tedaviye alındı.

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