Otomobil çarpan 'Teri' yürümeye başladı

Yavansu Mahallesi'nde geçen hafta yaralı bir sokak köpeği bulan vatandaşlar durumu, Kuşadası Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı hayvan ambulansı 'Haybulans' ekipleri sevk edildi. Otomobilin çarptığı yaralı köpek, ilk müdahalenin ardından Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. 'Terrier' cinsi köpeğin arka 2 bacağında kırık olduğu belirlendi. Ameliyata alınan köpeğin bacaklarına platin takıldı. 'Teri' ismi verilen köpeğin sağlık durumunu Kuşadası Belediyesi Veterineri Sami Pat takip ediyor.

1 haftada ayağa kalkıp yürümeye başlayan Teri, kalça eklemindeki sorun nedeniyle yeniden ameliyat edilecek.

YENİ YUVASINI BEKLİYOR

Kuşadası Belediyesi Veterineri Sami Pat, Teri'nin evinden kaçmış olabileceğini belirterek, "Sahibini aradık ama ulaşamadık. Sağlığına kavuşana kadar merkezimizde misafir edeceğiz. Daha sonra yeni bir yuva bulacağız. Hayvanseverlere bir kez daha evcil hayvan satın almak yerine sahiplenmeleri çağrısında bulunmak istiyoruz" diye konuştu.

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