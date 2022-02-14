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Otomobil çalarak Ordu'dan İstanbul'a gelmişlerdi! Hırsız çocuklar yakalandı

#Ordu#ÇOCUK#Hırsız
Otomobil çalarak Ordudan İstanbula gelmişlerdi Hırsız çocuklar yakalandı

Ordu'da geçen yıl galerinin önünden çaldıkları araçla gittikleri İstanbul'da yakalanıp tutuklanan, iş yeri sahipleri şikayeti geri çekince tahliye olan 3 çocuktan S.Ö. (13) ile A.Y. (14), bu kez de bir galerinin önünden 2 cip çaldı. Çaldıkları ilk aracın lastiği patlayınca arka sokağa bırakıp galeriye dönen çocuklar, yaklaşık 1 milyon TL değerindeki diğer cipi çalıp kaçtı. 2 çocuk, polis ekiplerinin çalışması sonucu Fatsa ilçesinde yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir oto galerinin arka camından girerek satılık lüks cipi çalan kişilerin güvenlik kamerası incelemeleri sonucu S.Ö. (14) ve A.T. (13) olduğu tespit edildi. İlk çaldıkları aracın lastiğini patlatıp ara sokağa terk eden çocuklar, satılık bir başka cipi çalarak kayıplara karıştı. Bölgede geniş çaplı arama başlatan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent güvenlik sistemi kamera incelemeleri sonucunda aracın en son Fatsa ilçesine giriş yaptığını belirledi.

Bölgede aramaları sıkılaştıran polis ekipleri, galeriden çalınan cipi Kurtuluş Mahallesi Demir Sokak üzerinde ıssız bir alanda terk edilmiş şekilde buldu. Çocuklar ise Fatsa ilçesi şehir merkezinde yakalandı. Çocuklar sağlık kontrollerinin ardından Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, yakıtı bitmiş halde bulunan cip ise çekici vasıtasıyla otoparka götürüldü. Çocukların İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edileceği öğrenildi. S.Ö. ve A.T.'nin daha önce de çaldıkları otomobille İstanbul’a kadar gittikleri öğrenildi.


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#Ordu#ÇOCUK#Hırsız

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