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Otomobil çalarak Ordu'dan İstanbul'a gelmişlerdi! Aynı çocuklar bu sefer de cip çaldı, polis her yerde onları arıyor

#Ordu#Cip#Hırsızlık
Otomobil çalarak Ordudan İstanbula gelmişlerdi Aynı çocuklar bu sefer de cip çaldı, polis her yerde onları arıyor

Ordu’da geçen aylarda bir oto galerisinden otomobil çalarak İstanbul’a gelen ve sonrasında yakalanarak tutuklanan çocuklar, cezaevinden çıktıktan sonra yine bir oto galeriden lüks cip çalarak kayıplara karıştı. Emniyet ekipleri, piyasa değeri 1 milyon TL olan cip ve çocukları bulmak için çalışma başlattı. İş yerine geldiğinde satılık olan 2 adet cipin olmadığını gören Atakan Enginyurt, "İlk olarak 2019 model bir aracımızı çalıyorlar, onun lastiği patlayınca arka sokağa bırakıp gitmişler. Sonrasında bir tane burada cip vardı, onu da almışlar buradan. O zaten şu an yok, polis arkadaşlar en son Fatsa ilçesinde göründüğünü söylüyor" dedi.

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Olay, Altınordu ilçesi, Şirinevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto galerinin ortağı Atakan Enginyurt, sabah saatlerinde iş yerine gelince arka taraftaki camın açık olduğunu fark etti. Hemen araçlarını kontrol eden Enginyurt, iş yerinin önünde satılık olan 2 adet cipin olmadığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan inceleme ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, cipleri çalanların küçük yaştaki çocuklar oldukları tespit edildi.

Otomobil çalarak Ordudan İstanbula gelmişlerdi Aynı çocuklar bu sefer de cip çaldı, polis her yerde onları arıyor

LASTİĞİ PATLAYINCA İLK CİPİ OLAY YERİNDE BIRAKMIŞLAR

Bölgede geniş çaplı arama başlatan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri S.Ö. (14) ile A.T. (13) isimli çocuklar tarafından çalınan ilk cipi, iş yerinin yakınlarında bir arka sokakta buldu. Ekiplerin yaptıkları incelemelerde, cipin sol arka lastiğini patlak olduğu, çocukların ise bu nedenle o aracı bırakarak diğer lüks cipi çaldıkları tespit edildi.

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Otomobil çalarak Ordudan İstanbula gelmişlerdi Aynı çocuklar bu sefer de cip çaldı, polis her yerde onları arıyor

OLAY, GÜVENLİK KAMERALARINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Dün gece saat 01.00 sıralarında başlayan hırsızlık olayı ise galerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, çocukların ilk olarak mavi renkteki cipe bindikleri, çalıştırıp buradan ayrıldıkları, bir süre sonra galeriye araçsız geldikleri görülüyor. Çocukların yine galeri önünde duran bir diğer cipi çalıştırıp uzaklaşması ise güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler içinde yer alıyor.

Otomobil çalarak Ordudan İstanbula gelmişlerdi Aynı çocuklar bu sefer de cip çaldı, polis her yerde onları arıyor

“LASTİĞİ PATLAYINCA İLK ÇALDIKLARI ARACI BIRAKIP GİTMİŞLER”

Atakan Enginyurt, “Sabah saat 09.00 sıralarında iş yerine geldim, arka camın açık olduğunu fark ettim. Sonra dışarıya çıktım ve ‘Araçlara bakayım’ dedim. Daha önceden de bir hırsızlık olayı olmuştu zaten. Baktığımda araçların olmadığını fark ettim. Sonrasında zaten gerekli mercilere bilgi verdim. İlk olarak 2019 model Volkswagen aracımızı çalıyorlar, onun lastiği patlayınca arka sokağa bırakıp gitmişler. Sonrasında bir tane burada Mercedes marka cip vardı, onu da almışlar buradan. O zaten şu an yok, polis arkadaşlar en son Fatsa ilçesinde göründüğünü söylüyor” dedi.

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Otomobil çalarak Ordudan İstanbula gelmişlerdi Aynı çocuklar bu sefer de cip çaldı, polis her yerde onları arıyor

“LÜKS ARAÇLARI TERCİH EDİYORLAR, ÇALINAN ARACIN DEĞERİ YAKLAŞIK 1 MİLYON TL”

Enginyurt, olayı şu şekilde anlattı:
“Daha önceden de alınmıştı. Yetkililerin bize yardımcı olmalarını temenni ediyorum. İnşallah tez elden bulunur. Ben daha önceden anahtarlarımı kapalı yerde tutuyordum. Belki daha önceden çaldıklarında anahtarları kayıt yapmışlardır. Galerici arkadaşlara da tavsiyem; herkes malına sahip çıksın. Bu çocukların yaptığı iş artık yetti. Çocuklar arka taraftan camın menteşesini tornavida ile açıp girmişler. Sonrasında anahtarı alıp araca binip gidiyorlar. Genelde lüks araçları tercih ediyorlar. Çalınan aracın ise piyasa fiyatı yaklaşık 1 milyon TL civarında.”

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DAHA ÖNCE DE ÇALDIKLARI ARAÇLA ORDU'DAN İSTANBUL'A GELMİŞLERDİ

Öte yandan çocuklar, 28 Kasım tarihinde Ordu’daki bir oto galerinden otomobil çalarak İstanbul’a gitmiş, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip ile 3 Aralık tarihinde yakalanarak Ordu’ya getirilmişti. Çocuklar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe 6 Aralık tarihinde tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. Çocuklar bir süre önce ise ceza evinden çıkmışlardı. Çocukların çok sayıda suç dosyalarının olduğu da tespit edildi.

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#Ordu#Cip#Hırsızlık

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