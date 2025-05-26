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Otomobil çalan şüpheliden akılalmaz ifade: Arkadaşlarım eve bırakmadığı için yaptım

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#Adana#Adana Haberleri#Hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 09:47

Adana'da polis tarafından araç çalmaktan yakalanan şüphelinin alkol aldığı arkadaşlarının kendisini eve bırakmaması üzerine otomobil çaldığını söylediği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre T.Y. (36) , önce aracın kelebek camını kırdı, ardından kapısını açarak düz kontakla otomobili çalıştırdı. Hiçbir şey olmamış gibi direksiyona geçip caddeye çıkan şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. O anlar, çevredeki iş yeri ve apartmanlara ait güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Otomobil çalan şüpheliden akılalmaz ifade: Arkadaşlarım eve bırakmadığı için yaptım

50'DEN FAZLA KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Sabah aracının yerinde olmadığını fark eden sahibi B.A., ise durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 gün boyunca 50'den fazla kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunan T.Y. olduğunu belirledi. Şüpheli Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki evine yapılan operasyonla yakalandı. Çaldığı otomobil ise sokakta terk edilmiş halde bulundu.

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Otomobil çalan şüpheliden akılalmaz ifade: Arkadaşlarım eve bırakmadığı için yaptım

Şüpheli T.Y. emniyetteki ifadesinde "Arkadaşlarım beni eve bırakmak istemedi, ulaşım aracı da bulamayınca arabayı çaldım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Otomobil ise sahibine teslim edildi.

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#Adana#Adana Haberleri#Hırsızlık

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