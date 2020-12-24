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Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)
Haber Giriş: 24.12.2020 - 11:48 | Son Güncelleme:

Otomobil buzlanan yolda şarampole devrildi: 2 yaralı

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Otomobil buzlanan yolda şarampole devrildi: 2 yaralı
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MALATYA’nın Darende ilçesinde, kar yağışının ardından buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Otomobil buzlanan yolda şarampole devrildi: 2 yaralı
Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Kayseri yolu Yenipınar mevkiinde meydana geldi. Gazi Altıntop yönetimindeki 59 YP 947 plakalı otomobil; buzlanmadan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıktı ve takla atarak şarampole devrildi. Devrilen otomobilin sürücüsü Gazi Altıntop ile yanındaki akrabası Mustafa Altıntop yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla çağrılan itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkartılarak ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Gazi Altıntop'un hayati tehlikesinin bulunmadığı Mustafa Altıtop'un ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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