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Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 06.03.2020 - 12:11,Son Güncelleme:/

Otomobil beton mikseriyle çarpıştı: 2 yaralı

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Otomobil beton mikseriyle çarpıştı: 2 yaralı
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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, beton mikseriyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından alev alan otomobil ise yanarak kullanılmaz hale geldi.

Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında Fethiye- Antalya Karayolu Çırpı mevkisinde meydana geldi. Çağatay Ş. idaresindeki 48 JR 808 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Mustafa G. idaresindeki 07 RL 811 plakalı beton mikserine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrilerek yan yattı. Sürücü Çağatay Ş.'nin kendi imkanlarıyla çıktığı otomobil, alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazada yaralanan sürücüler ise sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilirken polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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