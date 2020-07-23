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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 23.07.2020 - 11:39,Son Güncelleme:

Otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı

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Otomobil bariyerlere çarptı, sürücü yaralandı
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BURSA’da köprü üzerinde kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Fatih Seber (38), yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Bursa-Ankara Karayolu'nda meydana geldi. Bursa merkezden İnegöl yönüne giden Fatih Seber yönetimindeki 43 BB 009 plakalı otomobil, Kalburt Köprüsü üzerinde bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Seber, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kaza sonrası kısa süreli trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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