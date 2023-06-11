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Otomobil bariyerlere çarptÄ±; sürücü metrelerce savruldu

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#Samsun#Kaza#Trafik KazasÄ±
Otomobil bariyerlere Ã§arptÄ±; sÃ¼rÃ¼cÃ¼ metrelerce savruldu
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 12:47

Samsunâ€™da, otomobil refÃ¼jdeki demir bariyerlere Ã§arptÄ±. Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Mehmet Erbil (24), araÃ§tan fÄ±rlayÄ±p metrelerce savruldu. Kaza anÄ± ise gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

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Kaza, saat 04.30 sÄ±ralarÄ±nda Samsunâ€™un Atakum ilÃ§esi Atakent Taksi DuraÄŸÄ± Ã¶nÃ¼nde meydana geldi. Sinop istikametinden ÅŸehir merkezine gitmekte olan Mehmet Erbil yÃ¶netimindeki 55 BAL 37 plakalÄ± otomobil, sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refÃ¼jdeki demir bariyerlere Ã§arptÄ±.

Otomobil bariyerlere Ã§arptÄ±; sÃ¼rÃ¼cÃ¼ metrelerce savruldu

Kazada araÃ§tan fÄ±rlayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ metrelerce savruldu. Kaza anÄ± ise taksi duraÄŸÄ±nÄ±n gÃ¼venlik kamerasÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Otomobil bariyerlere Ã§arptÄ±; sÃ¼rÃ¼cÃ¼ metrelerce savruldu

Duraktaki ÅŸofÃ¶rlerin ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. YaralÄ± Mehmet Erbil, ambulansla Ondokuz MayÄ±s Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu belirtildi. Kazayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â 

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Otomobil bariyerlere Ã§arptÄ±; sÃ¼rÃ¼cÃ¼ metrelerce savruldu

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#Samsun#Kaza#Trafik KazasÄ±

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