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Otomobil bariyerlere çarptı! Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

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#Kaza#Trafik Kazası#Haber
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 09:14

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki bariyere çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 01.00 sıralarında D-605 kara yolunun İzmit ilçesi geçişi Çubukluosmaniye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kandıra istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 SH 736 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyere çarptı.

Otomobil bariyerlere çarptı Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Çarpışmanın etkisiyle bariyerin bir kısmı yerinden söküldü. Demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan Mustafa Ören (37) araçta sıkıştı.

Otomobil bariyerlere çarptı Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü ile Mustafa Ören'in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilden çıkartılan 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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Otomobil bariyerlere çarptı Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

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#Kaza#Trafik Kazası#Haber

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