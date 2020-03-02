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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 02.03.2020 - 09:33,Son Güncelleme:/

Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

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Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
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ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece, kent merkezindeki Ahmet Kabaklı Bulvarı'nda meydana geldi. S.T.'nin kullandığı 21 EF 699 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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