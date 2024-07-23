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Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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#Aksaray#Kaza#Trafik Kazası
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 10:07

Aksaray'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada Nurhan Gül (59) hayatını kaybetti, eşi Ali Gül (69) ile gelinleri sürücü Selahike Gül (53) yaralandı.

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Kaza, dün 17.00 sıralarında Niğde -Ankara otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan memleketleri Niğde'ye giden Selahike Gül yönetimindeki 34 SLP 80 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kazada sürücü Selahike Gül, kayınvalidesi Nurhan Gül ve kayınpederi Ali Gül yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nurhan Gül, yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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#Aksaray#Kaza#Trafik Kazası

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