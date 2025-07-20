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Otomobil bariyere saplandı, 2 kişi ağır yaralandı

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#Trafik Kazası#Bariyer Kazası#Bursa
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 09:45

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde demir bariyere saplanan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.

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Şevki A. idaresindeki 06 YY 320 plakalı otomobil, Değirmenönü Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

Kazanın şiddetiyle aracın ön alt kısmından giren bariyer, bagajdan çıktı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hayrican P, otomobilde sıkıştı.

Otomobil bariyere saplandı, 2 kişi ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobil bariyere saplandı, 2 kişi ağır yaralandı

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#Trafik Kazası#Bariyer Kazası#Bursa

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