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Otomobil bariyere çarptı: Araçtaki 3 kişiden 1’i öldü 2’si yaralandı

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#Beylikdüzü#Kaza#Otomobil
Otomobil bariyere çarptı: Araçtaki 3 kişiden 1’i öldü 2’si yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 10:41

Beylikdüzü’nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün idaresindeki otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada araçtakilerden 1 kişi öldü 2 kişi ise yaralandı.

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Kaza, bu sabah saat 05.27 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. 34 KIR 606 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf Çetin (28), yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yolun ortasında bulunan demir bariyere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sürücü Yusuf Çetin’in sıkıştığını tespit etti. Çetin’in sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtaki diğer yolcular Yusuf Göçer (20) ile Miraç Şentürk (20) ise yaralı olarak en yakın hastanelere sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Beylikdüzü#Kaza#Otomobil

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