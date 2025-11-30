×
Otomobil baraja uçtu: 3 kişi hayatını kaybetti

#Trafik Kazası#Van#Baraj
Van’da 3 kişinin bulunduğu otomobil Zernek Baraj Gölü’ne yuvarlandı. Yapılan çalışmalarda araçtaki kişilerin cansız bedenine ulaşıldı.

Van-Hakkari kara yolunda kontrolden çıkan otomobil Zernek Barajı'na düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma personeli ve polisler bölgede güvenlik önlemi aldı, AFAD ve dalgıç ekipleri hem botla hem de barajın derinliklerinde ROV (su altı görüntüleme) cihazından yararlanarak arama çalışması başlattı.

Yürütülen çalışma sonucu Rojhat Durğun ve Cihat Durna'nın cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, devam ettikleri çalışmada Furkan Berat Özdemir'in cenazesine de ulaştı. Cenazeler, yapılan incelemenin ardından ambulanslarla Gürpınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otomobilin baraja düştüğü an, alabalık tesisinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA 

Van-Hakkari kara yolunun 45’inci kilometresinde otomobilin Zernek Baraj Gölü'ne uçtuğu anlar, barajın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, virajda sürücünün kontrolünü yitirdiği otomobilin yaklaşık 100 metre yükseklikten baraj gölüne yuvarlandığı görüldü.

Kaza sırasında otomobilin yuvarlandığı noktadan toz yükseldiği de kameraya yansıdı. 

