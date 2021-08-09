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DHA
Haber Giriş: 09.08.2021 - 11:00 | Son Güncelleme:

Otomobil bahçeye uçtu! Sevgilisini bırakıp kaçtı

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Otomobil bahçeye uçtu! Sevgilisini bırakıp kaçtı

Isparta'da ehliyetsiz sürücü Şule E.’nin (25) kullandığı otomobil, 2 metre yükseklikten evin bahçesine düştü. Kız arkadaşını otomobilde bırakıp kaçan, yaklaşık yarım saat sonra geri dönüp, kazayı duyup gelmiş gibi davranan Merdan Y.'nin yalanını, görgü tanıklarının ifadesi ortaya çıkardı.

Kaza, gece yarısı Yedişehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Şule E., ana cadde üzerinden sokağa dönüş yaparken fren yerine gaza basınca kullandığı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil, 2 metre yükseklikten yolun sağındaki evin bahçesine düştü.

Gürültüyü duyup evlerinden çıkan vatandaşlar, sürücü Şule E. ile yanındaki erkek arkadaşı Merdan Y.'yi otomobilden çıkardı. Merdan Y. uzaklaşırken, adrese çağrılan sağlık ekipleri, yaralı Şule E.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü.

Otomobil bahçeye uçtu Sevgilisini bırakıp kaçtı



Kısa süre sonra geri dönen, kazayı haber alıp gelmiş gibi davranan Merdan Y.'nin yalanı, görgü tanıklarının ifadesi sonrası ortaya çıktı.

Merdan Y.'nin alkollü olduğu, bu nedenle otomobili sürücü belgesi olmayan Şule E.'ye verdiği, kazadan sonra da ceza yememek için uzaklaştığı üzerinde duruluyor.

Merdan Y. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, bahçeye uçan otomobil ise vinç yardımıyla çıkarıldı.

 

 

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