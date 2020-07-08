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Gündem
Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)
Haber Giriş: 08.07.2020 - 16:23,Son Güncelleme:

Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk

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Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk
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MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilin bagajında giden ve güneşten korunmak için başına doğru yastık tutan kişinin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Manisa- Turgutlu yolunda, 5 Temmuz günü, seyir halindeki 35 M 4414 plakalı otomobilin bagajında yolculuk yapan kişiyi görenler, şaşkınlık yaşadı. Ortalama 60 kilometre hızı olan otomobilin bagajındaki kişinin tehlikeli yolculuğu, diğer sürücüleri endişelendirdi. Bagajda yolculuk yapan kişinin ise rahat tavırları dikkat çekti. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansırken, güneşten de korunmak isteyen kişinin zaman zaman başına doğru yastık tuttuğu görüldü. Otomobil, bir süre sonra kırsal mahalle yolunda gözden kayboldu.

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