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Otomobil bagajı ile minibüsten 22 kaçak göçmen çıktı,1 organizatör tutuklandı

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#Kırklareli #Kaçak Göçmen#Gözaltı
Otomobil bagajı ile minibüsten 22 kaçak göçmen çıktı,1 organizatör tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 10:43

Kırklareli'de minibüs ile otomobilin bagajında toplam 22 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 organizatörden 1'i tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Kontrol edilen otomobilin bagajı ve kapalı kasa minibüste, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan toplam 22 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen organizatörlerden O.Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, O.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otomobil bagajı ile minibüsten 22 kaçak göçmen çıktı,1 organizatör tutuklandı

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#Kırklareli#Kaçak Göçmen#Gözaltı

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